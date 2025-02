L’Inter degli insaziabili in semifinale di Coppa Italia con 3 mosse – CdS

Dall’Inter degli ingiocabili, copyright Henrikh Mkhitaryan, all’Inter degli insaziabili, come titola stamani il Corriere dello Sport. Nerazzurri in semifinale di Coppa Italia dopo aver battuto la Lazio 2-0. E Simone Inzaghi si prende tre meriti.

SUCCESSO – Insaziabili, è questo probabilmente l’aggettivo che calza di più quando si parla di Inter. Sì, perché, la squadra di Simone Inzaghi, grazie alla vittoria di ieri sera a San Siro contro la Lazio, diventa l’unica squadra italiana ancora in corsa per tutte le competizioni (Serie A, Champions League e appunto Coppa Italia). I nerazzurri hanno vinto contro la squadra di Marco Baroni con un gol per tempo. Al 39′ la prodezza balistica di Marko Arnautovic (vedi gol e highlights) e nella seconda parte della ripresa il calcio di rigore di Hakan Calhanoglu. Simone Inzaghi è uno dei grandi artefici di questo successo e il Corriere dello Sport valorizza in particolare tre mosse del tecnico piacentino campione d’Italia.

Inzaghi vince dalla panchina Inter-Lazio: le tre mosse decisive

TRE MOSSE – La vittoria dell’Inter contro la Lazio in Coppa Italia porta la firma appunto di Inzaghi. La prima mossa è quella legata al turnover. L’allenatore ne cambia sette rispetto al Genoa, inserendo dal primo minuto Bisseck, de Vrij, Darmian, Frattesi, Zielinski, Arnautovic e Taremi. Ottiene buone risposte da quasi tutti, a parte Taremi. Quanto a Darmian, nelle prossime ore si capirà l’entità del suo infortunio (vedi comunicato). Seconda mossa azzeccata: i cambi. Entra Calhanoglu al posto di Asllani ammonito e il turco confeziona il rigore che chiude la partita. Ma non solo: entra Correa per Arnautovic e il Tucu si procura il rigore del definitivo 2-0. E infine, l’ultima mossa non banale: il passaggio dal 3-5-2 al 4-4-2. Un unicum firmato prima del raddoppio, che ha bloccato completamente gli esterni della Lazio.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania