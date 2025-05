L’Inter ci crede ancora: prima di Como due recuperi importanti – Sky

L’Inter giocherà contro il Como l’ultima partita di campionato. Le speranze scudetto si sono notevolmente ridotte dopo il pareggio con la Lazio. Matteo Barzaghi fa il punto sui recuperi dei nerazzurri in vista della nuova giornata di preparazione per l’ultima di campionato.

DUE RECUPERI – La stagione dell’Inter è ormai ai titoli di coda. Gli ultimi verdetti si stanno avvicinando inesorabilmente. Gli attuali Campioni d’Italia giocheranno il tutto per tutto nella giornata 38 contro il Como. Questo per cercare di avere meno rimpianti possibili. Matteo Barzaghi, su Sky Sport, fa il punto sui recuperi di due giocatori in particolare: «Ti dico un’ultima cosa riguardante i nerazzurri. Oggi allenamento a parte ma sul campo per Lautaro Martinez e Frattesi. Questo vuol dire che si proverà a portarli a Como. Quanto saranno impiegati non lo sappiamo ancora ovviamente. Questo è un tentativo di rimetterli in campo per poi anche tenere aperto fino all’ultimo l’ipotesi scudetto ma soprattutto preparare la finale di Champions League». L’Inter si aggrappa dunque ai recuperi di Lautaro Martinez e Frattesi, tra un sogno tricolore ormai lontano e una finale europea da onorare al massimo.