L’Inter contro il Napoli si ‘ripete’ dopo dieci anni: il dato

L’Inter batte 3-2 il Napoli nella gara di andata della Serie A 2021/22 (vedi report). E ripete così un filotto che mancava da più di dieci anni.

FORZA QUATTRO – L’Inter vince 3-2 contro il Napoli e accorcia così in classifica, recuperando contemporaneamente 3 punti sugli azzurri e sul Milan. Ma questa gara porta con sé anche una curiosità statistica. Si tratta infatti della quarta vittoria consecutiva per i nerazzurri tra le mura di casa contro i partenopei (considerando le partite di campionato). Un filotto che mancava da oltre dieci anni, esattamente dal 6 gennaio 2011.

PRECEDENTI – Tra la stagione 2007/08 e la 2010/11, l’Inter sconfisse il Napoli in casa in tutte e quattro le occasioni. Nelle prime due sempre per 2-1, prima con mattatore Julio Cruz (doppietta nella gara del 6 ottobre 2007), poi con Ivan Cordoba e Sulley Muntari (il 30 novembre 2008). Nelle successive due stagioni arrivò invece un doppio 3-1 (in entrambi i casi l’Inter andò in vantaggio al terzo minuto, prima con Samuel Eto’o e poi con Thiago Motta). Ma il 1° ottobre 2011 questa striscia positiva venne interrotta da un brusco 0-3 per gli ospiti.

SUONA LA QUARTA – Il filotto attuale invece inizia la sera di Santo Stefano del 2018, e porta la firma di Lautaro Martinez. Il Toro decise la vittoria con una splendida girata al 94′, facendo saltare di gioia Luciano Spalletti, all’epoca tecnico dell’Inter. Arrivano poi il 2-0 del 28 luglio 2020, con reti di Danilo D’Ambrosio e (ancora) Lautaro Martinez, e l’1-0 del 16 dicembre 2020, deciso da un rigore di Romelu Lukaku. Una statistica positiva e interessante, ma non importante tanto quanto il peso specifico della vittoria odierna, che permette all’Inter di portarsi a -4 dalla vetta.