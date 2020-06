L’Inter col Parma cerca certezze, ma deve guardarsi dall’Atalanta – GdS

Condividi questo articolo

Andrea Masala nel suo editoriale sulla “Gazzetta dello Sport” sottolinea come l’Inter debba anche pensare a guardarsi le spalle dall’Atalanta.

INSEGUIMENTO TEMERARIO – La Juventus continua a macinare risultati. La conseguenza è che chi insegue ha orizzonti più limitati: è già estrema Lazio, obbligata a battere la Fiorentina. Tre punti suturerebbero, magari non del tutto, la ferita aperta a Bergamo. A Inzaghi serve uno scatto non soltanto per continuare a provarci, ma anche per tenere a distanza la stravagante Inter. Parlare di volata-scudetto per i nerazzurri sarebbe temerario, nemmeno Conte insiste più sulla rimonta.

PROBLEMI STRUTTURALI – Cinque gol incassati in tre gare, uno in Coppa Italia e quattro in A, sono troppi se culli ambizioni da pole position. È appurato che l’organico interista ha carenze strutturali, Conte ora è per forza autarchico. A Parma, di fronte al suo amico D’Aversa, si arrangerà con le risorse interne. Ci sarà un’altra vetrina per Eriksen, sinora costoso gioiello brillante a intermittenza in un centrocampo che, al primo starnuto di Brozovic, sobbalza e alza gli occhi al cielo.

OCCHIO ALL’ATALANTA – L’Inter bada a relegare a incidente di percorso il pari di mercoledì. Ora è a più 4 sull’Atalanta, ma non può campare di rendita, soprattutto al pensiero dello scontro diretto a Bergamo all’ultima giornata. Già, chiedete alla Lazio che veniva da 21 turni utili di fila: il marchingegno di Gasperini non è una mina vagante, è una mina e basta.