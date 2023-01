L’Inter brama la Supercoppa Italiana: ritrovata solidità difensiva – TS

L’Inter di Inzaghi ha in testa la Supercoppa Italiana. La vittoria con il Verona ha riacceso l’entusiasmo in casa nerazzurra e fatto riscoprire una solidità difensiva che mancava tempo

DESIDERIO – L’Inter di Inzaghi si prepara alla Supercoppa Italiana. Dopo la risicata vittoria contro il Verona, Inzaghi cerca il successo in coppa per dare continuità ai suoi risultati in nerazzurro. L’Inter, nel 2023, si è riscoperta forte difensivamente. Tolti i due gol subiti con il Monza e quello in Coppa Italia con il Parma, si parla di clean sheet con Napoli e Verona. Fattore questo fondamentale per limitare Leao e Giroud, le bestie nere dei nerazzurri negli ultimi scontri in campionato. Inzaghi ha in mente il derby di aprile 2022, nel quale l’Inter annichilì i cugini con un netto 3-0. L’aria della gara secca sembra ispirare Inzaghi, che proverà a vincere per conquistare il primo trofeo stagionale.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini