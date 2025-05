L’Inter attende i recuperi per la Lazio! In tre scalpitano, uno meno – CdS

L’Inter attende i recuperi in occasione della partita contro la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi recupera pezzi, dal Corriere dello Sport viene definita la situazione.

RECUPERI – In quattro sono in infermeria in casa Inter: Pavard, Mkhitaryan, Frattesi e Lautaro Martinez. Il francese manca dalla partita con la Roma, in cui dopo appena un quarto d’ora fu sostituito da Bisseck per un problema non indifferente alla caviglia. Entrambi i centrocampisti invece hanno avuto un affaticamento, l’ex Sassuolo all’addome dopo il Barcellona. Oggi tutti e tre torneranno a lavorare parzialmente in gruppo, domani sarà il primo giorno in cui saranno totalmente a disposizione di Inzaghi. Saranno perciò tutti presenti in occasione della partita contro la Lazio.

Inter, con Lautaro Martinez ci vuole tempo!

L’ALTRO – Lautaro Martinez si è sacrificato per segnare e subire il rigore decisivo con il Barcellona. Aveva un’elongazione, che dopo la Champions League si è riacutizzata obbligando il Toro a non allenarsi. L’argentino si è goduto qualche giorno di vacanza e aspetta prima di tornare a lavoro a pieno regime. Non tornerà in gruppo in questa settimana, ci proverà la prossima con l’obiettivo di avere i 90 minuti con il Como all’ultima giornata di campionato. Sarà una corsa contro il tempo per stare al top in finale di Champions League il 31 maggio.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia