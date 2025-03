L’Inter anti Udinese è praticamente fatta: concluse due bagarre – SM

L’Inter domani scenderà in campo contro l’Udinese a San Siro per confermare il proprio primato in classifica. In formazione, due verso la titolarità. Hanno vinto i rispettivi ballottaggi.

AVANTI – La formazione dell’Inter anti udinese è praticamente fatta: Simone Inzaghi, come riferisce anche Sport Mediaset, ha definito due ballottaggi. Uno per quanto riguarda la difesa e l’altro in attacco. Carlos Augusto scenderà dal primo minuto al posto dello squalificato Alessandro Bastoni. Il brasiliano vince il ballottaggio con il tedesco Yann Aurel Bisseck. Quanto, invece, all’attacco, qui Joaquin Correa farà partner con Marcus Thuram. L’argentino in pole sia su Marko Arnautovic che su Mehdi Taremi. Il Tucu giocherà anche per far fronte all’assenza di Lautaro Martinez, che dovrebbe rientrare tra la partita contro il Milan, andata delle semifinali di Coppa Italia, e il Parma, gara di campionato. Per il resto, coperti tutti gli altri reparti. Non si tocca il trio a centrocampo formato da Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Mentre sulle fasce si avranno i rilanci di Matteo Darmian e Federico Dimarco. I nerazzurri vanno a caccia del successo per confermare il proprio primato in classifica e sfruttare, perché l’eventuale stop, del Napoli contro il Milan. Di seguito la probabile formazione di Inter-Udinese.

La probabile formazione di Inter-Udinese: Carlos Augusto e Correa in pole

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa.