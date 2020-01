L’Inter a Napoli ritrova Sensi, dopo tre mesi riecco il “piccolo Iniesta” – TS

“Tuttosport” sottolinea il ritorno di Sensi. Nella sfida tra Inter e Napoli il regista sarà finalmente in campo: serve la sua qualità.

GRANDE RITORNO – Da una partitissima all’altra, esattamente tre mesi dopo. Potrebbe concludersi stasera al San Paolo la lunga marcia di riavvicinamento di Stefano Sensi a una partita da titolare dopo l’infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo nel primo tempo di Inter-Juventus del 6 ottobre scorso. Dal 6 ottobre al 6 gennaio, non è stato privo di contrattempi il recupero del centrocampista che più di tutti ha impressionato nella prima parte di stagione nerazzurra. Autentico genietto della manovra interista nelle prime giornate di cam- pionato, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo 34 minuti del derby d’Italia a San Siro a causa di un problema agli adduttori della gamba destra.

CHE FATICA – Non a caso, dopo l’uscita dal campo di Sensi, l’Inter ha spento la luce finendo sconfitta nella sfida scudetto. E per il 24enne calciatore di Urbino è iniziato un periodo complicato. Conte ha provato il reinserimento in Champions nel secondo tempo della partita di Dortmund col Borussia il 5 novembre (22 minuti), in mezzo alle due panchine in campionato con Bologna e Verona. Ma il tentativo non è stato coronato da successo, al punto che l’Inter a inizio dicembre ha deciso di sottoporre l’ex Sassuolo a un consulto specialistico. Il verdetto è positivo: scongiurata la necessità di un’operazione, basta qualche altra settimana di lavoro specifico.

TEST IMPORTANTE – Così Sensi può rivedere il campo prima di Natale nei 19 minuti finali della goleada al Genoa a San Siro. È l’ultimo rodaggio prima del ritorno completo programmato dopo la sosta e un’altra settimana di lavoro alla Pinetina. L’Inter ha bisogno del suo giocatore che più di tutti padroneggia i tempi di regia e l’arte dell’ultimo passaggio filtrante. Il primo test è subito probante, a Napoli contro un centrocampo di primo livello. Di fronte Fabian Ruiz, il regista spagnolo che ha un anno in meno di Sensi. Una sfida stimolante per il numero 12 nerazzurro, considerato uno dei centrocampisti più “spagnoli” del nostro calcio per le sue caratteristiche di gioco. Proprio per questa predisposizione, dopo poche apparizioni, è scattato inevitabile il soprannome di “Iniesta nerazzurro”. Dalle parti di Barellona queste doti non sono passate inosservate. Ma l’Inter si tiene stretto il suo genietto che adesso pensa a riprendere il discorso interrotto tre mesi fa: dalla Juventus al Napoli, un’altra serata di gala per tornare a inventare.