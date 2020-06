L’Inter a Napoli punta su Lukaku, il bomber da trasferta – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che l’Inter per battere il Napoli avrà bisogno di una grande partita del suo bomber Lukaku.

ANCORA A NAPOLI – Big Rom già sa come si fa. E Conte aspetta che si ripeta. Era il 6 gennaio e Lukaku diede il là alla vittoria dell’Inter al San Paolo con una doppietta. Un successo che scacciò pure un tabù visto che i nerazzurri non vincevano a Napoli in campionato dal 1997. Ecco quel 3-1 sarebbe perfetto da ripetere sabato sera. E farebbe arrivare la squadra in finale di Coppa Italia.

BOMBER DA TRASFERTA – Per fare il bis non si potrà prescindere dal miglior Lukaku. Che per la verità ad ora è stata più la regola che l’eccezione. Visti anche i 23 gol in 35 presenze. Con una particolarità: Big Rom ha segnato 14 volte in trasferta. Trovando più spazi è riuscito a scatenarsi. Sabato però, pur lontano da Milano, avrà davanti una squadra blindata, attenta a non scoprirsi, puntando sulla vittoria ottenuta all’andata. Servirà dunque un lavoro extra. E magari un gol presto. Lukaku solo 6 volte in stagione ha sbloccato il risultato. Tra cui però a Napoli in campionato. E quando è successo l’Inter ha sempre vinto, tranne che nella sfida col Barcellona.

INCOGNITA FISICO – Quella del San Paolo sarà la prima uscita in 3 mesi. L’ultima partita dell’Inter infatti è datata 8 marzo, contro la Juventus. Conte in queste settimane ha spinto molto sull’intensità degli allenamenti. Il suo piano è ripartire forte. Per Lukaku c’è l’incognita del fisico. Essendo possente infatti potrebbe metterci un po’ a carburare. Anche a inizio stagione ha fatto fatica, ma veniva da un’estate particolare con qualche acciacco. E la partenza non fu rapida.