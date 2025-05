Lewandowski ci sarà per Inter-Barcellona! E si pone un interrogativo

Lewandowski recupera per Inter-Barcellona e dunque sarà convocabile per la partita di San Siro. Flick adesso ha un interrogativo da risolvere.

RIENTRO IMPORTANTE – In casa Barcellona c’è la notizia del giorno: ossia il rientro per Inter-Barcellona di Robert Lewandowski. Il centravanti polacco, infatti, parteciperà alla trasferta a Milano, valida per il ritorno delle semifinali di Champions League. Come riportano dalla Spagna, il polacco ha superato l’infortunio rimediato contro il Celta Vigo lo scorso 19 aprile, dove si era procurato una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Se Alejandro Balde salterà la partita, non lo farà dunque l’ex Bayern Monaco. Per Flick una risorsa importantissima in più in attacco. Ma si pone adesso un interrogativo: giocherà dall’inizio o a partita in corso?

Lewandowski dall’inizio o dalla panchina per Inter-Barcellona?

INTERROGATIVO – Questo il quesito che si porterà Hans-Dieter Flick nelle prossime 48 ore di avvicinamento a Inter-Barcellona. Un interrogativo simile a quello di Simone Inzaghi in merito alle condizioni di Lautaro Martinez. Oggi l’argentino ha lavorato a parte. Se Lewandowski dovesse partire titolare allora Ferran Torres, in gol nel 3-3 di Barcellona, ritornerebbe in panchina. Se invece, Flick decidesse di preservare il polacco, allora sarebbe ancora Ferran a giocare come centravanti.