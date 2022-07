Lens-Inter, trasferta in Francia per testare i primi progressi a -21 dal via

Lens-Inter è la terza amichevole di questo precampionato. Alle 18.30 la squadra di Inzaghi sarà di scena in Francia, per una partita che dovrà iniziare a dare qualche indicazione visto che non manca molto al via.

TEST VERITÀ? – Lens-Inter apparirà come una “semplice” amichevole di metà estate, ma in realtà nasconde qualcosa di più. Questo perché la Serie A incombe e, nonostante in pochi se ne siano accorti sul serio, mancano solo tre settimane esatte all’esordio ufficiale. Fra ventuno giorni, sabato 13 agosto alle ore 20.45, sarà già tempo di campionato, con la trasferta col Lecce che ieri sera non ha incantato (vedi articolo). Dall’Inter invece ci si aspetta qualcosa di più, dopo una settimana di soli allenamenti ad Appiano Gentile. Anche per vedere una crescita rispetto al Monaco, dove qualche difficoltà difensiva è apparsa (vedi highlights). Di tempo ce n’è ancora, ma non inizia più a essere tantissimo.

CON CINQUE IN MENO – L’Inter ieri è partita per Lens senza Roberto Gagliardini, Robin Gosens (ancora in ritardo di condizione), Andrea Pinamonti, Alexis Sanchez e Milan Skriniar. Per quest’ultimo è sempre l’infortunio di inizio giugno con la Slovacchia la motivazione, non certo il mercato. Anche perché, dopo una settimana così difficile, sarebbe meglio mettere da parte qualsiasi pensiero di cessione. Si rivedranno Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che già nelle prime due uscite hanno ripreso l’intesa, così come Henrikh Mkhitaryan che deve ancora brillare. Chi invece ha già fatto vedere segnali molto incoraggianti è Kristjan Asllani, una delle migliori note del precampionato. Lens di poco più avanti nella preparazione: debutterà il 7 agosto in Ligue 1. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 17 il vero countdown a Lens-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).