Lens-Inter 1-0, il tabellino della terza partita amichevole

Lens-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della terza partita amichevole giocata nella stagione 2022-2023.

SCONFITTA ALL’ULTIMO – Finisce con un KO la trasferta in terra francese per l’Inter. Allo Stade Félix Bollaert sono i padroni di casa del Lens a vincere, con una girata di Lois Openda proprio al 90′ a seguito di un calcio d’angolo. Partita che ha comunque permesso di mettere minuti nelle gambe e di affrontare un avversario duro, che non ha tirato indietro la gamba tanto che sono stati ben sei gli ammoniti. Fra le note liete Samir Handanovic e (a sorpresa) Valentino Lazaro, malissimo Joaquin Correa ed Edin Dzeko. Quando al loro posto entrano Romelu Lukaku e Lautaro Martinez è tutt’altra cosa, anche se quest’ultimo fallisce due occasioni e alla fine segna il Lens. Sabato prossimo si torna in Italia, alle 20.30 penultima amichevole precampionato contro il Lione a Cesena. Di seguito il tabellino di Lens-Inter.

LENS-INTER 1-0 – IL TABELLINO

Lens (3-4-3): Samba; Gradit (62’ Wooh), Danso, Medina (82’ Boura); Frankowski (73’ Cabot), Abdul Samed (73’ Berg), Fofana, Machado (73’ Haidara); Pereira da Costa (62’ Said), Ganago (46’ Openda), Sotoca (82’ Poreba).

In panchina: Pandor, Delbecque, Baldé, Louveau, Camara.

Allenatore: Franck Haise

Inter (3-5-2): Handanovic (80’ Cordaz); Darmian, de Vrij (62’ D’Ambrosio), Bastoni (62’ Dimarco); Dumfries (62’ Bellanova), Barella (80’ Agoumé), Brozovic (62’ Asllani), Calhanoglu (62’ Mkhitaryan), Lazaro (80’ Zanotti); Dzeko (62’ Lukaku), Correa (62’ Lautaro Martinez).

In panchina: Onana, Fontanarosa, Casadei.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Marc Bollengier della federazione francese (Zakrani – Courbet)

Gol: 90′ Openda

Ammoniti: Dzeko, Dumfries, Brozovic (I), Gradit, Samba, Berg (L)

Recupero: 1’ PT, 3′ ST