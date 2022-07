Lens-Inter 1-0, sconfitta al 90’. Prima che entri l’attacco titolare un dramma

Lens-Inter, finisce 1-0 la terza amichevole precampionato. Dopo il primo tempo (vediarticolo) decide Openda al 90’. Fino all’ingresso delle punte titolari malissimo in attacco.

LENS-INTER, SECONDO TEMPO – Nel Lens un cambio, Lois Openda per Ignatius Ganago, ritmi che restano lenti ma Inter che cresce. Al 55’ angolo da destra e colpo di testa di Edin Dzeko, debole e parato da Brice Samba. Quest’ultimo poi prova a far ripartire l’azione ma alza il gomito colpendo Denzel Dumfries, ne nasce un accenno di rissa che l’arbitro seda a fatica ammonendo entrambi. In una situazione normale, ossia non amichevole, gli estremi per il rigore ci sarebbero stati tutti. All’ora di gioco (62’) primi cambi per Simone Inzaghi: dentro Lautaro Martinez, Danilo D’Ambrosio, Romelu Lukaku, Raoul Bellanova, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco e Kristjan Asllani, fuori Dzeko, Stefan de Vrij, Joaquin Correa, Dumfries, Hakan Calhanoglu, Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic (appena ammonito). Nel Lens Christopher Wooh per Jonathan Gradit e Wesley Said per David Pereira da Costa. Con la coppia d’attacco titolare l’Inter va subito a un passo dal gol, Lukaku va via a Kevin Danso e tocca al centro per il destro alto di Lautaro Martinez. Al 69’ si rivede Samir Handanovic, il migliore del primo tempo, bloccando in uscita bassa Openda. Incredibile l’occasione per l’Inter al 75’: bel cross basso di Lazaro, Samba sfiora e impedisce a Lukaku il tap-in da due passi. Il portiere del Lens salva anche al 79’ su inserimento centrale di Lautaro Martinez e tocco col destro. Ultimi dieci minuti con Alex Cordaz, Mattia Zanotti e Lucien Agoumé. Murato Lautaro Martinez all’87’, dopo una giocata assurda di D’Ambrosio sulla linea di fondo, poi Agoumé calcia altissimo. Su un corner al 90’ il Lens passa, gira sul primo palo Openda e Cordaz resta fermo subendo un gol evitabile.

LENS-INTER 1-0

Gol: 90’ Openda