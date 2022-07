Lens-Inter sarà una bolgia! Tifosi francesi pronti a invadere lo stadio – CdS

L’Inter ieri pomeriggio ha lasciato Milano per raggiungere Lens, dove, questo pomeriggio alle 18:30, ci sarà la terza amichevole stagionale dei ragazzi di Inzaghi…in una bolgia.

BOLGIA – L’Inter, in questo pre-campionato, non ha fatto male. Anzi, contro il Monaco all’ultima, nonostante i francesi fossero molto più avanti di condizione, è arrivata una bella reazione. Simone Inzaghi sa che, oggi alle 18:30 contro il Lens, sarà una partita tosta e non solo per gli avversari. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti, a Lens ci sarà una bolgia vera e propria con 32mila tifosi pronti a invaderemo stadio di casa.L’Inter dunque si ricomincerà anche ad affrontare un pubblico avversario caldo considerando che, il Lens, è arrivato settimo lo scorso anno in Ligue 1.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti