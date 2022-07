Lens-Inter, molti giocatori rimasti a casa per il mercato. I nomi – CdS

L’Inter è pronta ad affrontare alle 18:30 quest’oggi una nuova amichevole, contro il Lens. Contro i francesi non ci saranno vari giocatori ma il motivo è molto chiaro.

CHIAREZZA – Diciamo che l’Inter, in questo pre-campionato, ha le idee molto chiare. Dopo aver fatto un calciomercato da applausi con tanti nuovi giocatori arrivati alla Pinetina, Simone Inzaghi ora si appresta ad affrontare il nuovo anno passando dalla terza amichevole ufficiale (non allenamento congiunto) contro il Lens. Ma il calciomercato non è chiuso e dunque, per evitare problemi in caso di cessione di giocatori, ecco la non convocazione. Come spiega il Corriere dello Sport infatti, giocatori come Pinamonti, Salcedo, Agoumè e Sanchez sono rimasti alla Pinetina perché l’Inter sa che andranno via. C’è chi ha già trattative avviate e chi no, servirà solo di capire. Ma meglio non prendersi rischi.

Fonte: corriere dello Sport- Andrea Ramazzotti