Lens-Inter, in tre a rischio non convocazione. Un dubbio per Inzaghi – TS

Lens-Inter andrà in scena sabato alle 18:30. Secondo Tuttosport, tre calciatori nerazzurri potrebbero non essere della sfida. Dubbi sulle condizioni di Gosens

RISCHI – Lens-Inter, in programma sabato alle 18:30, sarà la terza amichevole di spessore giocata dal club nerazzurro, dopo quelle con Lugano e Monaco. Potrebbero non essere della sfida, secondo Tuttosport, Pinamonti, Sanchez e Skriniar. Se per il cileno esiste ancora un punto di domanda, l’attaccante azzurro, che ha recuperato dall’infortunio, non dovrebbe partire con la squadra: si vogliono evitare problemi che possano compromettere la cessione dell’ex Empoli. Discorso diverso per Skriniar: lo slovacco è ancora alle prese con l’infortunio patito in nazionale, difficilmente prenderà parte alla spedizione nerazzurra. L’obiettivo dello slovacco è la sfida contro il Lione del 30 luglio. Dubbi, inoltre, sulle condizioni di Gosens: il tedesco ha recuperato dal risentimento muscolare accusato qualche giorno fa, ma Inzaghi, secondo il quotidiano, scioglierà i dubbi sulla sua convocazione solo a poche ore dalla partenza.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna