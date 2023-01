Lega Serie A metterà a disposizione i palloni dei gol in Milan-Inter: ecco come riceverli

La finale di EA Sports Supercoppa Italiana sarà l’occasione per una speciale opportunità per i possessori di Fan Token di Milan e Inter, grazie all’iniziativa ideata da Socios.com, in collaborazione con la Lega Serie A.

PALLONI IN PALIO – “Non appena verrà segnato un gol, il pallone verrà preso dall`arbitro che lo consegnerà a un rappresentante della Lega Serie A che lo sigillerà, annoterà il minuto del gol e il marcatore e lo collocherà in una teca con il marchio Socios.com. Questo momento sarà ripreso dalle telecamere, prima che il pallone, venga inviato alla sede centrale di Chiliz, dove sarà verificato dal team di Gameused.com e integrato con un chip NFC. Gameused.com verifica i cimeli sportivi attraverso la Chiliz Blockchain e utilizza chip NFC (near-field communication) incorporati, consentendo a tifosi e collezionisti di autenticare immediatamente i cimeli utilizzando i propri smartphone. Ciò significa che il proprietario del pallone potrà guardare il gol vero e proprio quando vuole. I cimeli saranno riscattabili esclusivamente dai possessori di Fan Token dell`Inter e del Milan su Socios.com e faranno parte di Socios Collectibles, il nuovo hub per gli oggetti da collezione reali verificati tramite blockchain sull`app, gestito da Gameused.com”.

