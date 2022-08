Lecce, doppia seduta in vista Inter: differenziato per tre, uno a riposo

A tre giorni dalla sfida di campionato contro l’Inter, il Lecce ha eseguito oggi una doppia seduta di allenamento. Lavoro personalizzato per tre giocatori, mentre Askildsen è rimasto a riposo. Domani in programma un nuovo allenamento.

PREPARAZIONE – Mentre l’Inter rifila undici reti al Sant’Angelo (vedi articolo), il Lecce si prepara con una doppia seduta di allenamento alla sfida in programma sabato sera allo stadio Via del Mare. Tra i giallorossi in tre hanno svolto un programma di lavoro personalizzato, ovvero Tuia, Dermaku e Strefezza. Solo riposo invece per Askildsen. Domani è in programma un altro allenamento per i giallorossi.