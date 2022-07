Lecce, il DS Trinchera: «Ottime indicazioni in vista della stagione. Cantiere aperto»

Stefano Trinchera, Direttore Sportivo del Lecce, ha parlato ai canali ufficiali della società dopo l’amichevole di ieri contro il Bochum (vedi report). Il dirigente del club salentino ha parlato delle sensazioni in vista dell’inizio della prossima stagione, che si aprirà contro l’Inter.

SQUADRA IN FORMA – Il Direttore Sportivo del Lecce ha parlato così dello stato di forma della squadra, in vista della stagione e della prima gara contro l’Inter: «Abbiamo già avuto ottime indicazioni in vista dell’inizio del campionato. La squadra si è approcciata rispettando tutti i dettami su cui il mister e il suo staff hanno lavorato in questi giorni di ritiro. Abbiamo giocato contro una squadra importante, di livello e non abbiamo sfigurato. Abbiamo fatto valere le qualità dei nostri ragazzi».

MERCATO IN CORSO – Trinchera ha poi parlato del mercato del Lecce e di quella che potrebbe essere la squadra che l’Inter si ritroverà ad affrontare: «Siamo un cantiere aperto, ma tutte le squadre ora sono occupate a costruire l’organico. C’è un’attenzione particolare non solo agli arrivi, ma anche alle uscite. Facciamo il mercato con idee chiare dopo aver condiviso le linee guida con il tecnico e con il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino».