Lecce, lo stato di forma in vista dell’Inter: bene a metà

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Lecce, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Luca Gotti arriva alla partita, con due partite ufficiali disputate oltre alle amichevoli

STATO DI FORMA – Inter e Lecce si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Nel precampionato la squadra nelle mani di Luca Gotti ha disputato diverse amichevoli, prima dei due incontri ufficiali di Coppa Italia e campionato. Ma andiamo con ordine. Dopo la salvezza della stagione passata, i giallorossi nelle ultime amichevoli hanno raccolto tre sconfitte: un 2-1 contro il Galatasaray, un 2-1 contro l’Huddersfield e un 2-3 contro il Nizza. Poi, nelle gare ufficiali, i salentini hanno fatto bene a metà: vittoria casalinga contro il Mantova con qualificazione al secondo turno della Coppa Italia, mentre in campionato non è iniziata bene la stagione, con il pesante 0-4 subito dall’Atalanta.

Inter-Lecce, per Luca Gotti necessario dare un segnale

SEGNALE E REAZIONE – E proprio lo 0-4 contro l’Atalanta in casa ha già lasciato qualche strascico per il Lecce, con il tecnico Luca Gotti che è ora chiamato a dare un segnale e far vedere una reazione in una gara difficile come la trasferta in casa dell’Inter campione d’Italia. Squadra, quella nerazzurra, a sua volta chiamata a riscattare subito il 2-2 beffa della prima giornata contro il Genoa.