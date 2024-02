Il Lecce sistema lo stadio a -1 dall’Inter: risolta una problematica!

Domani Lecce-Inter, gara in programma al Via del Mare alle 18. Durante questa settimana, il club salentino ha ultimato alcuni lavori all’interno dell’impianto.

LAVORI FINITI − Il Lecce ha ultimato i lavori realizzati in settimana e alla vigilia della partita contro l’Inter. Tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il club salentino lo ha annunciato così: “L’U.S. Lecce comunica che, come preannunciato dal presidente Saverio Sticchi Damiani dopo il ferimento della tifosa leccese presente in Curva Sud in occasione della gara con il Napoli, sono stati ultimati presso lo Stadio Via del Mare una serie di interventi tesi ad implementare gli standard di sicurezza. La società si è fatta carico delle spese relative alla realizzazione di tali interventi, tra cui l’installazione di reti antilancio nell’anello superiore tra il Settore Ospiti e Curva Sud, al fine di garantire una maggiore sicurezza per i fruitori di tali settori dello stadio”.

Fonte: uslecce.it