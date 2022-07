Lecce, seduta mattutina agli ordini di Baroni: un differenziato

Prosegue il ritiro del Lecce in questo pre-campionato in attesa di fare l’esordio in Serie A contro l’Inter. In questi giorni allenamenti caratterizzati non più da doppie sedute ma una.

ALLENAMENTO DI OGGI – “Singola seduta d’allenamento questa mattina per i giallorossi al Deghi Center di San Pietro in Lama. Blin ha lavorato in differenziato. Domani mattina altra seduta a San Pietro in Lama (a porte aperte per il pubblico)”.

Fonte: uslecce.it