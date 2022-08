Il Lecce ribalta la difesa prima dell’Inter: dopo Çetin altra trattativa – CdS

Il Lecce ha già esordito in una gara ufficiale, perdendo 2-3 ai tempi supplementari contro il Cittadella venerdì in Coppa Italia (vedi articolo). I salentini stanno correndo ai ripari in difesa: dopo Çetin possibile un altro centrale sabato con l’Inter.

DA RIFARE – Il debutto ufficiale del Lecce non è andato bene, con la sconfitta per 2-3 col Cittadella. Lì si è fatto male Kastriot Dermaku, che si aggiunge all’elenco degli infortunati in difesa dove già figurava Alessandro Tuia. Per questo ieri la società ha ingaggiato Mert Çetin dal Verona (vedi articolo). Contro l’Inter potrebbe non essere l’unico esordiente: come riporta il Corriere dello Sport il Lecce ha avviato una trattativa col Cagliari per Edoardo Goldaniga, pure lui in campo venerdì in Coppa Italia (contro il Perugia).

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta