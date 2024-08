Il Lecce si prepara alla sfida con l’Inter: lavoro a parte per uno!

Il Lecce sarà il prossimo avversario dell’Inter nella seconda giornata di campionato. Gotti oggi ha lavorato nuovamente con la squadra.

LAVORI – “Squadra in campo nel pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara di sabato sera con l’Inter. Kaba ha proseguito nel lavoro personalizzato. La preparazione proseguirà domani con un allenamento pomeridiano sempre sul campo dell’Acaya”. Questa la nota del Lecce in merito all’allenamento di oggi, in vista della partita contro l’Inter, in programma sabato alle 20.45. Dunque, contro la Beneamata, mister Luca Gotti non dovrebbe avere a disposizione Kaba. Anche la squadra di Simone Inzaghi si è allenata oggi ad Appiano Gentile, senza due infortunati. Chi sarà invece della partita, dopo aver saltato l’esordio con il Genoa, è Piotr Zielinski.

Inter-Lecce, meno tre: entrambe alla ricerca del riscatto

RIVALSA – Sia Inter che Lecce non hanno vinto alla prima giornata, rispettivamente contro Genoa e Atalanta. I nerazzurri hanno pareggiato a Marassi, con il gol di Junior Messias arrivato al 96′. Ha fatto molto peggio invece la formazione salentina, che ha preso ben quattro gol dalla Dea di Gian Piero Gasperini. A parlare della partita di lunedì sera e conseguentemente di quella contro i nerazzurri, Federico Baschirotto. Il difensore è apparso determinato e carico in vista della trasferta di San Siro.