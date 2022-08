Lecce, per Baroni un solo dubbio di formazione e riguarda la difesa – CdS

Il Lecce è pronto a fare il suo debutto alla prima giornata contro l’Inter dopo la promozione della scorsa stagione. Formazione tipo per Baroni, con un solo dubbio in difesa.

UN DUBBIO – Il Lecce domani alla prima giornata ospita l’Inter in casa dopo la promozione conquistata la scorsa stagione. La formazione di Baroni scende in campo con il suo classico 4-3-3 e l’unico dubbio è in difesa con uno solo tra Gallo e Frabotta nel ruolo di terzino sinistro. Il primo, al momento, è il favorito per una maglia da titolare.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti