Il Lecce ospita l’Inter, probabile formazione: dubbio Dorgu – CdS

Il Lecce sarà avversario dell’Inter domenica in campionato al Via del Mare. I salentini, reduci dalla sconfitta di Cagliari, proveranno a fare lo scherzetto ai campioni d’Italia. La probabile formazione di Lecce-Inter col dubbio Dorgu.

DUBBIO – Dopo lo Sparta Praga, altra trasferta per l’Inter di Simone Inzaghi che domenica sarà impegnata sull’insidioso campo del Lecce. I salentini, reduci dalla sconfitta sonora di Cagliari (4-1), proveranno a fare una grande partita spinti anche dal tifo del Via del Mare, stadio sempre caldo e passionale. Se in casa Inter, Inzaghi dovrebbe fare turnover dopo le fatiche europee, Marco Giampaolo ovviamente manderà in campo il Lecce tipo. Un 4-3-3 dove il dubbio principale resta la presenza o meno di Dorgu. Il forte esterno danese è corteggiato dal Manchester United, che prepara un’offerta superiore ai 30 milioni di euro per convincere il presidente Sticchi Damiani. Ad oggi il Corriere dello Sport lo dà tra i titolari.

La probabile formazione di Giampaolo per Lecce-Inter

ULTIME – Giampaolo per Lecce-Inter recupera Antonino Gallo sulla fascia sinistra, ma dovrà fare meno sia di Gaspar in difesa (infortunato) che di Ante Rebic in attacco. L’ex attaccante del Milan si è fatto espellere nell’ultima uscita di Cagliari dopo condotta violenta nei confronti di Yerri Mina. Per il resto, al posto di Gaspar pronto Jean. Mentre in avanti, Giampaolo non rinuncerà né a Tete Morente e né al suo terminale offensivo Krstovic. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport per Lecce-Inter:

(4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Dorgu, Krstovic, Morente.