Lecce, oggi la ripresa degli allenamenti prima dell’Inter: due assenti sicuri

Anche il Lecce oggi ha ripreso con gli allenamenti presso il Deghi Sport Center di San Pietro in Lama. Due giocatori assente per Baroni, di seguito il comunicato ufficiale.

RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI – “Giallorossi in campo al Deghi Sport Center di San Pietro in Lama per la ripresa della preparazione in vista della gara di domenica pomeriggio alle 18:00 a San Siro con l’Inter. Mister Baroni potrà contare nuovamente su Di Francesco, tornato a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica, mentre dovrà rinunciare e a Baschirotto che sarà fermato dal Giudice Sportivo. Assenti Banda e Pongracic. Dermaku ha iniziato l’attività riabilitativa. Domani mattina è in programma una seduta d’allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA.”.

Fonte: uslecce.it