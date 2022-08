Lecce, obiettivo chiaro: un altro centrale per l’Inter. Trattativa in salita – CdS

Il Lecce vuole un altro centrale in vista della partita dell’Inter, dopo aver ufficializzato l’arrivo dell’ex Roma e Verona Çetin. La trattativa segnalata ieri dal Corriere dello Sport (vedi articolo), però, ha qualche problema.

IN DUBBIO – Non è scontato che il Lecce si presenti contro l’Inter con una difesa nuova di zecca. È arrivato Mert Çetin dal Verona sabato, dopo l’infortunio di Kastriot Dermaku che si somma a quello di Alessandro Tuia. I salentini, sconfitti 2-3 col Cittadella ai tempi supplementari venerdì in Coppa Italia, hanno mostrato qualche lacuna dietro di troppo. Il nome individuato è Edoardo Goldaniga, ma il Corriere dello Sport avvisa di come la trattativa sia complicatissima e non solo per l’ingaggio. Il Lecce potrebbe così trovarsi scoperto sabato.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta