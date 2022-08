Lecce, nuovo acquisto ufficializzato vista Inter: allarme difesa ridotto

Il Lecce corre ai ripari per tamponare le assenze in difesa in vista della gara contro l’Inter e comunica l’arrivo di un nuovo giocatore. Si tratta del difensore Mert Cetin, in prestito dal Verona.

NUOVO ARRIVO – Ufficializzato dal Lecce il nuovo acquisto Mert Cetin. Il difensore turco arriva in prestito dal Verona e aiuterà i giallorossi a ridurre l’emergenza in difesa in vista dell’esordio in Serie A contro l’Inter. Ricordiamo infatti che Marco Baroni dovrà fare a meno sia di Tuia che di Dermaku, quest’ultimo infortunatosi durante l’ultima sfida in Coppa Italia persa contro il Cittadella.