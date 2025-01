Lecce a lavoro a -3 dall’Inter: Giampaolo ne recupera uno a sorpresa!

Il Lecce continua a preparare con attenzione la sfida contro l’Inter di domenica pomeriggio. Dall’allenamento odierno dei giallorossi arriva un’importante novità per Giampaolo.

A LAVORO – Neanche il tempo di festeggiare il successo in Champions League contro lo Sparta Praga, che l’Inter deve subito rimettersi a lavoro in vista della prossima gara di campionato. Tornati dall’Austria, dunque, i nerazzurri riprendono ad allenarsi in vista della nuova trasferta, in programma domenica a Lecce. E proprio sui giallorossi c’è qualcosa di importante da segnalare, viste le notizie che arrivano dalla seduta odierna di allenamento. Anche la squadra di Marco Giampaolo, infatti, si sta preparando ad affrontare i campioni in carica, attesi fra soli tre giorni allo Stadio ‘Via del Mare’.

Lecce-Inter tra tre giorni: Giampaolo sorride di fronte a un recupero!

LE NOVITÀ – Il Lecce si è allenato in mattinata, proprio nello Stadio che domenica – alle ore 18.00 – aprirà le sue porte per ospitare l’Inter di Simone Inzaghi. Analizzando il report della seduta di lavoro che fornisce il club giallorosso, si evince che Giampaolo recupera un’importante pedina per il match. Mentre, infatti, Banda, Berisha e Gaspar continuano a svolgere lavoro personalizzato, Gallo torna regolarmente in gruppo. Il difensore classe 2000 ha svolto il lavoro insieme al resto dei compagni, si può dire – praticamente – a sorpresa. Le tempistiche del recente infortunio del calciatore giallorosso, infatti, sembravano destinate ad essere più lunghe. La situazione cambia, però, e Gallo rientra a disposizione per l’Inter, con l’incognita sulla titolarità. Assente in allenamento, invece, Marchwiński, con Rafia che ha svolto terapie. Domani è previsto una nuova sessione di lavoro per il Lecce, sempre al ‘Via del Mare’ e sempre in mattinata. Da monitorare, poi, la situazione di mercato legata a Dorgu.