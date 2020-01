Lecce-Inter, “Via del Mare” verso il pienone! Liverani, dubbio Lapadula – CdS

Lecce-Inter allo stadio di “Via del Mare” replicherà il successo di Lecce-Juventus sugli spalti. Intanto Liverani recupera Lapadula e riflette su chi schierare in difesa, con il dubbio su un ex nerazzurro. Di seguito quanto riportato dal “Corriere dello Sport”

PIENONE – Oltre ai 18763 abbonati, vanno conteggiati i 7mila biglietti già venduti ieri sera. Ne restano disponibili 800 fra tribuna est e centrale inferiore. Ed anche ai botteghini si replicherà lo scontro Juve-Inter se è vero che contro i bianconeri gli spettatori, abbonati compresi, furono 26591.

DUBBIO ATTACCO – Liverani, che sta recuperando uomini come Majer, Meccariello, Falco e deve fare a meno di Farias, scuote la sua squadra. Ha recuperato Lapadula, dopo il momentaneo stop di venerdì e sta valutando se schierarlo dall’inizio o se dare fiducia a Babacar che in carriera ha fatto centro quattro volte contro i neroazzurri.

DUBBIO IN DIFESA – L’altro dubbio del tecnico riguarda la difesa, per la persistente indisponibilità di Calderoni. Per sostituirlo potrebbe spostare a sinistra Donati, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e reduce da cinque anni nella Bundesliga e proporre a destra Meccariello, ristabilito dopo due mesi di assenza. Oppure schierare Rispoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Elio Donno