Lecce-Inter, tanti cambi devono dimostrare che non si cambia

Lecce-Inter, alle 18, sarà quasi una partita inedita: sicuramente a livello di formazione, visto che Inzaghi metterà mano alla rosa cambiando tantissimo. Proprio dagli innesti serviranno risposte, per far vedere che anche senza i titolarissimi il risultato è lo stesso.

DOPPIA CIFRA – Lecce-Inter può valere la decima vittoria consecutiva in altrettante partite del 2024. Un filotto che Simone Inzaghi punta a proseguire ma in maniera diversa dai precedenti, perché cambia e molto. Dopo aver usato i titolarissimi quasi sempre quando possibile oggi scelte tecniche e indisponibilità la fanno da padrone nella capolista. In stagione forse l’unica pecca l’hanno rappresentata proprio i ribaltoni di formazione. Si ricordano i pareggi di Champions League contro Benfica e Real Sociedad nelle ultime due gare del girone, ma pure la sconfitta in Coppa Italia col Bologna. Lì l’Inter ha fatto del vero e proprio turnover, che non funzionò. Oggi servirà far sì che cambiare molto formazione non cambi il risultato.

LE NOVITÀ – Per Lecce-Inter possono esserci da sei a otto cambi, in base a quanti dovranno rifiatare. Si parte però dalle assenze certe, ossia Emil Audero per Yann Sommer influenzato e Marcus Thuram infortunato. Con delle novità radicali occhio alla coppia Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, altrimenti giocherà Lautaro Martinez con uno dei due. Con l’austriaco chiamato a dimostrare di non essere quello del gol mangiato con l’Atlético Madrid ma quello segnato. Chance per Kristjan Asllani, dopo che Hakan Calhanoglu ha insolitamente steccato in Champions League. E ci sarà pure Yann Bisseck, che lo scorso 23 dicembre all’andata sbloccò la situazione. Nel Lecce Roberto D’Aversa ritrova Lameck Banda. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16 il vero countdown a Lecce-Inter: collegamenti in diretta con l’inviata allo stadio, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.