Lecce-Inter, si ricomincia! La prima giornata per dare subito un’impressione

Lecce-Inter avvia anche ufficialmente la stagione 2022-2023. Alle 20.45 il debutto in Serie A nel tutto esaurito al Via del Mare, con i nerazzurri chiamati a dare risposte dopo un precampionato di ombre più che luci.

DIMOSTRARE SUBITO – Lecce-Inter è il primo atto di una nuova attesissima stagione. Al Via del Mare (tutto esaurito) parte il secondo anno di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, dopo l’esordio che ha portato due trofei. È però mancato quello più importante: lo scudetto finito al Milan. Proprio da qui ha voluto tracciare una linea ieri (vedi articolo), segnalando come sia un dovere ambire al massimo. Per farlo bisogna cancellare subito le difficoltà del precampionato, soprattutto alla voce gol subiti, e dare immediati segnali alle (tante) dirette concorrenti. Con Romelu Lukaku in più, il figliol prodigo che fa il suo nuovo debutto col Lecce come avvenne tre anni fa. Ecco: proprio da lui si attende quello che è mancato l’anno scorso.

BLINDATI! – Lecce-Inter arriva dopo un messaggio pesante di Inzaghi: niente più cessioni pesanti. Questo significa che (si spera…) non ci saranno più rischi per Denzel Dumfries e Milan Skriniar, stasera attesi titolari. Chi ci sarà di sicuro è Robin Gosens, annunciato dallo stesso allenatore ieri, mentre hanno recuperato dai leggeri problemi fisici Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij. L’unico assente è Danilo D’Ambrosio, che dovrebbe tornare sabato prossimo con la Cremonese. Con Lukaku ci sarà Lautaro Martinez, la coppia gol del 2020-2021. Il neopromosso Lecce di Marco Baroni ha diversi problemi in difesa, tanto che è scontato che almeno un giocatore debba essere adattato dal centrocampo (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Lecce-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).