Lecce-Inter, sempre meno dubbi per Inzaghi: Brozovic dal 1′! Uno fuori

Lecce-Inter è la sfida in programma domani alle 20.45 allo stadio “Via del Mare”, valevole per la prima giornata di campionato. Dopo le indicazioni di Inzaghi in conferenza stampa (vedi articolo), le scelte di formazione sembrano chiarissime

INDICAZIONI – Lecce-Inter segnerà l’esordio in campionato dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Il tecnico, nonostante in conferenza stampa abbia dichiarato di avere ancora qualche dubbio, ha già scelto l’undici da schierare contro gli uomini di Marco Baroni. Con il recupero di Marcelo Brozovic e la chiusura a doppia mandata sull’eventuale cessione di Milan Skriniar (vedi articolo), non ci sarebbero motivi per l’esclusione dei due. L’unico indisponibile è Danilo D’Ambrosio che riposerà fino a lunedì.

FORMAZIONE – Nessun dubbio sul titolare tra i pali che sarà Handanovic. Difesa a tre con Skriniar, de Vrij e Bastoni. Centrocampo con Barella, Brozovic e Calhanoglu mentre sulle corsie esterne agiranno Dumfries a destra e Gosens a sinistra. In attacco l’attesissimo ritorno di Lukaku e Lautaro Martinez.