Lecce-Inter, c’è da rispondere al Napoli e rimanere in scia

Lecce-Inter oggi alle 18 vede una nuova puntata di quello che sta sempre più assumendo i contorni di un duello col Napoli. La squadra attualmente in testa ha già vinto, ora tocca ai campioni in carica.

BISOGNA REGGERE – Lecce-Inter non può portare nulla di più che tenere immutato il distacco rispetto alla settimana scorsa. Il Napoli ha già mandato un messaggio, vincendo ieri 2-1 sulla Juventus: al momento è a +6 in classifica, con due partite in più. L’obiettivo odierno è dimezzare subito lo svantaggio, per poi mantenere viva la corsa e cercare di sfruttare un passo falso degli avversari. O farglielo fare allo scontro diretto. L’Inter deve fare il suo, vincere. E deve farlo contro una squadra, il Lecce, che prima di perdere domenica scorsa a Cagliari si era rilanciata alla grande. Non sarà semplice, ma per tenere aperta la sfida con Antonio Conte bisogna superare anche l’ostacolo della squadra della sua città.

Lecce-Inter tra i due fuochi di coppa

IN MEZZO – Lecce-Inter arriva quattro giorni dopo la vittoria di Praga e a tre dalla partita col Monaco, l’ultima della fase campionato di Champions League. Per Simone Inzaghi, che torna in panchina in Serie A dopo la squalifica con l’Empoli, ci sono da fare alcuni ragionamenti legati ai soliti giocatori acciaccati. Ma non ne può fare più di tanti, perché non si può tralasciare mezzo obiettivo. E perciò, prima della coppa, bisogna schierare il meglio possibile. Anche se questo significa rischiare il diffidato Denzel Dumfries a sette giorni dal derby col Milan. Nel Lecce Marco Giampaolo si presenta senza Ante Rebic, squalificato per l’espulsione contro il Cagliari. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16 il vero countdown a Lecce-Inter, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.