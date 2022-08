Lecce-Inter, Prontera superficiale ma no rigore su Dzeko! La moviola – CdS

Fa discutere la moviola del Corriere dello Sport in particolare sul rigore non dato all’Inter, forse più della scelta arbitrale stessa. Per il quotidiano romano la prestazione Prontera, arbitro di Lecce-Inter, è comunque sufficiente.

LA MOVIOLA –Prontera commette un paio di errori di superficialità di Lecce-Inter, fischia spesso in ritardo ma il mancato rigore a Edin Dzeko viene giudicato corretto dal quotidiano romano. Contatto in area del Lecce con Blin che trattiene vistosamente la maglia di Dzeko, no rigore perché il nerazzurro “si lascia cadere”. Duro l’intervento di Baschirotto su Lautaro Martinez, per lui solo giallo. Secondo il Corriere dello Sport il voto partita per Prontera è 6.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna