Lecce-Inter, le probabili formazioni per la 22ª giornata di Serie A

Lecce-Inter si giocherà oggi alle 18 allo Stadio “Via del Mare” di Lecce: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per la ventiduesima giornata di Serie A.

LECCE-INTER PROBABILE FORMAZIONE CASA – Il Lecce si prepara alla sfida odierna contro l’Inter con alcune novità nella formazione, tra cui il ritorno di Antonino Gallo nel ruolo di terzino sinistro, una mossa che consente a Patrick Dorgu di avanzare nel suo ruolo naturale di esterno d’attacco. La squadra salentina, che dovrà fare a meno di Ante Rebic per squalifica, oltre agli indisponibili Berisha, Marchwinski, Banda, Gaspar e Rafia. A centrocampo, Giampaolo conferma il trio formato da Helgason, Pierret e Coulibaly, un reparto che ha guadagnato elogi per la solidità e la qualità nelle recenti uscite. Il tecnico ha speso parole di apprezzamento soprattutto per Helgason e Coulibaly, che stanno diventando punti di riferimento per la squadra. In attacco, accanto a Dorgu e al centravanti Krstovic, il Lecce ha ancora un dubbio sull’esterno sinistro.

LECCE-INTER PROBABILE FORMAZIONE TRASFERTA – Simone Inzaghi prepara l’Inter per la trasferta odierna contro il Lecce, prevista alle ore 18 al Via del Mare, con alcune novità di formazione. In difesa, spazio a Darmian nel ruolo di braccetto destro al posto di Pavard, affiancato da de Vrij e Bastoni. Sugli esterni, Dumfries sarà confermato a destra nonostante la diffida, mentre a sinistra Carlos Augusto sembra in vantaggio su Dimarco. A centrocampo, Zielinski sarà il regista, sostituendo Asllani, e sarà affiancato da Frattesi, che prenderà il posto di Barella per concedergli un turno di riposo, e Mkhitaryan, che completa il reparto. In attacco, nessuna sorpresa: la coppia Lautaro-Thuram guiderà l’offensiva, con l’obiettivo di sfruttare al meglio le occasioni contro un Lecce compatto.

Lecce-Inter, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Dorgu, Krstovic, Morente.

In panchina: Frucht, Samooja, Borbei, Bonifazi, Kaba, McJannet, Ramadani, Burnete, Karlsson, Pierotti.

Allenatore: Marco Giampaolo

Assenti: Berisha, Marchwinski, Banda, Gaspar e Rafia per infortunio. Assente anche Rebic per squalifica.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris; Pavard, Bisseck, Asllani, Barella, Dimarco, Buchanan, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

Assenti: Acerbi, Di Gennaro, Calhanoglu e Correa per infortunio.