Lecce-Inter, la probabile formazione: per Giampaolo sono conferme!

Nella ventiduesima giornata di Serie A Marco Giampaolo sfida Simone Inzaghi allo Stadio ‘Via del Mare’ Ecco la probabile formazione di Lecce-Inter, fronte giallorosso.

INDICAZIONI – Mentre la squadra di Simone Inzaghi è in viaggio per raggiungere il Salento, dove domani pomeriggio dovrà affrontare la ventiduesima giornata di Serie A, Marco Giampaolo risponde ai giornalisti in conferenza stampa. Alla vigilia del match l’allenatore giallorosso ha fatto luce su una serie di situazioni legate ai suoi uomini. Dalle assenze per infortuni ai recuperi, passando per l’atteggiamento e la probabile formazione di Lecce-Inter. Dalle parole di Giampaolo emerge l’attenzione riservata alla preparazione della sfida con i nerazzurri e l’intenzione di rinnovare la fiducia ai suoi titolari disponibili. A differenza, invece, di mister Inzaghi, che decide di apportare una serie di cambi di formazione rispetto all’ultima gara di campionato contro l’Empoli.

Lecce-Inter, la probabile formazione dei giallorossi

SCELTE CONFERMATE – L’ultimo match degli uomini di Giampaolo è quello perso contro il Cagliari. Il 4-1 subito in quell’occasione fa ancora male ai giallorossi, ma l’allenatore in Lecce-Inter sembra intenzionato a puntare proprio sullo stesso undici. Anche Dorgu, grande protagonista degli ultimi giorni di mercato, ci sarà. A rassicurare sulla stabilità emotiva del calciatore danese è stato lo stesso Giampaolo. Nella probabile formazione di Lecce-Inter, invece, non compare Gallo. Il difensore è tornato nella lista dei convocati giallorossi dopo lo stop per infortunio, ma ha ancora solo un allenamento completo in gruppo alle spalle. Troppo poco per vederlo dal primo minuto domani pomeriggio. Ecco, quindi, quale sarà la probabile formazione di Giampaolo.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Pierret, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.