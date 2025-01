Lecce-Inter, probabile formazione: un dubbio per Giampaolo – CdS

Lecce-Inter è in programma domani alle 18 al Via del Mare. La squadra di Giampaolo deve fare chiarezza su un giocatore. La probabile formazione per Lecce-Inter.

FUORI FORMA – Lecce-Inter si giocherà domani alle ore 18 allo stadio Via del Mare. I salentini sono reduci da una pesante sconfitta fuori casa per mano del Cagliari. Il Lecce in casa ha decisamente una marcia migliore ma si trova in ogni caso ad un solo punto dalla zona retrocessione. Nelle ultime 10 partite, ha vinto tre incontri, pareggiandone altrettanti e persi quattro. La squadra salentina è decisamente in uno stato di forma non ottimale ma farà di tutto per fare uno sgambetto ai campioni d’Italia. A questa situazione bisogna anche aggiungere le voci di mercato che vedrebbero il Manchester United pronto a versare più di trenta milioni di euro per il giocatore danese Patrick Dorgu.

Lecce-Inter sfida importante per entrambe le squadre

PROBABILE FORMAZIONE – Il Lecce dovrà fare a meno anche di Ante Rebic che ha rimediato una giusta espulsione nell’ultimo match di campionato. Si è reso protagonista di un bruttissimo gesto ai danni di Mina, difensore centrale del Cagliari. Tra i pali Falcone, schermato dal possente Baschirotto e Jean. Lateralmente agiranno Guilbert e Gallo. Sulla mediana confermati Pierret, Helgason e centralmente Coulibaly. In attacco nonostante il mercato in corso e le pressanti insistenze del Manchester United per Dorgu, il danese con molta probabilità partirà titolare. Attaccante centrale Krstovic supportato da Morente. Questa dovrebbe la formazione anti-Inter. Il Lecce affronterà la migliore squadra del campionato che fino ad ora ha totalizzato più punti di tutti fuori casa. Negli ultimi 5 incontri lontano da San Siro, i nerazzurri hanno sempre vinto. In palio 3 punti pesantissimi per entrambe le squadre con destini e obiettivi opposti. Di seguito la probabile formazione di Giampaolo per Lecce-Inter:

(4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Dorgu, Krstovic, Morente.