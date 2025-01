Lecce-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Lecce-Inter si gioca per la ventiduesima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 18 allo Stadio Via del Mare di Lecce. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

LIVE tutte le notizie della partita tra Lecce e Inter (ore 18): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta a Lecce-Inter, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Lecce-Inter

Stadio “Via del Mare”, Lecce, domenica 26 gennaio ore 18.

I precedenti di Lecce-Inter

Sono 37 i precedenti in Serie A tra Inter e Lecce: i nerazzurri conducono il bilancio con 29 vittorie contro le 4 dei giallorossi; completano il quadro 4 pareggi. L’Inter è la squadra che ha ottenuto più successi in campionato contro il Lecce: i nerazzurri sono anche la formazione che ha messo a segno più gol in Serie A contro i salentini, 87. L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque sfide contro il Lecce in campionato, segnando sempre almeno due gol (12 nel periodo, 2.4 di media) e tenendo la porta inviolata nelle quattro più recenti: la sfida di andata di questo campionato, giocata nel mese di agosto, è terminata 2-0 per gli uomini di Inzaghi.

Come seguire Lecce-Inter IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 17:30, sia attraverso i report dell'incontro.

Lecce-Inter, dove vederla in diretta TV

Su Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN.

Lecce-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Su Sky Go, Now TV e DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

Lecce-Inter su Sky Sport e DAZN: i telecronisti

La telecronaca di Venezia-Inter su DAZN sarà commentata da Pierluigi Pardo e Valon Behrami. Mentre su Sky da Federico Zancan e da Lorenzo Minotti.

Gli indisponibili della partita

Lecce:

Inter: Acerbi, Di Gennaro, Calhanoglu

L’arbitro della partita

L’arbitro di Lecce-Inter, match valido per la 22ª giornata di Serie A, sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Gli assistenti saranno Lo Cicero e Ceccon, il quarto ufficiale sarà Cosso, VAR dell’incontro Di Bello, Assistente VAR Paterna.

Conferenze stampa della vigilia

Giampaolo: «Queste sono partite che si preparano da sole dal punto di vista psicologico e della concentrazione. Sai che devi concedere l’indispensabile, perché l’Inter si prende quello che vuole. Abbiamo preparato la sfida dal punto di vista tecnico. Dobbiamo provare a giocare una partita coraggiosa. L’Inter ha qualità, freddezza e sicurezza. Parliamo di un top club a livello internazionale. Il Lecce però dovrà fare la sua partita, con grande umiltà e grande coraggio». Vedi la conferenza stampa integrale.

Inzaghi non ha parlato alla vigilia.

Lecce-Inter, le probabili formazioni