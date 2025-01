Lecce-Inter, Marinelli l’arbitro per la 22ª giornata di Serie A: le designazioni

Lecce-Inter si giocherà domenica 26 gennaio alle 20:45 allo stadio Via del Mare: l’AIA ha appena comunicato l’arbitro. Questa la designazione per la partita, insieme a quelle per le altre sfide del turno di campionato: per l’Inter ci sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

ARBITRO LECCE-INTER (domenica 26 gennaio ore 20:45)

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Lo Cicero-Ceccon

Quarto uomo: Cosso

Assistente VAR: Di Bello

Assistente AVAR: Paterna

Di seguito, oltre l’arbitro di Lecce-Inter, le designazioni arbitrali delle altre partite della ventiduesima giornata di Serie A. Il turno avrà inizio venerdì 24 gennaio e si concluderà lunedì 27 gennaio.

TORINO – CAGLIARI Venerdì 24/01 h.20.45 BONACINA DEL GIOVANE – FONTEMURATO IV: MASSIMI VAR: NASCA AVAR: MARIANI COMO – ATALANTA Sabato 25/01 h.15.00 PAIRETTO ROSSI C. – CIPRESSA IV: AYROLDI VAR: MERAVIGLIA AVAR: MARESCA NAPOLI – JUVENTUS Sabato 25/01 h.18.00 CHIFFI BERTI – DEI GIUDICI IV: ZUFFERLI VAR: PATERNA AVAR: MARIANI EMPOLI – BOLOGNA Sabato 25/01 h.20.45 LA PENNA CARBONE – FONTANI IV: SCATENA VAR: DI PAOLO AVAR: GARIGLIO MILAN – PARMA h.12.30 ABISSO PRETI – DI IORIO IV: PERRI VAR: CAMPLONE AVAR: MARINI UDINESE – ROMA h.15.00 SOZZA MONDIN – BERCIGLI IV: ARENA VAR: SERRA AVAR: MARESCA LAZIO – FIORENTINA h. 20.45 RAPUANO PERETTI – PASSERI IV: FELICIANI VAR: FABBRI AVAR: MERAVIGLIA VENEZIA – H. VERONA Lunedì 27/01 h. 18.30 MANGANIELLO COSTANZO – MORO IV: GALIPO’ VAR: MAZZOLENI AVAR: SERRA GENOA – MONZA Lunedì 27/01 h. 20.45 DOVERI GIALLATINI – COLAROSSI IV: CREZZINI VAR: MARINI AVAR: FABBRI