Lecce-Inter, Majer rientra in gruppo. Differenziato per sei giallorossi

PREPARAZIONE – Non solo mercato: il campionato è nel vivo e bisogna già pensare alla prossima partita. In vista di Lecce-Inter, la squadra salentina ha svolto oggi una doppia seduta di allenamento sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA. I giocatori hanno lavorato divisi in gruppi al mattino, mentre nel pomeriggio c’è stato spazio per alcune esercitazioni tattiche. In vista della sfida di domenica pomeriggio, è tornato in gruppo Majer che si è allenato regolarmente insieme ai compagni. Allenamento differenziato invece per ben sei giocatori, ovvero Bleve, Calderoni, Falco, Farias e Shakov. Domani nuovo allenamento per la squadra, a porte chiuse nello stadio Via del Mare.