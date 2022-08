Lecce-Inter, l’attesa è altissima! In vendita altri mille biglietti extra: le info

Lecce-Inter si preannuncia una bolgia. Lo stadio “Via del Mare” ha fatto segnare il soldout per la prima giornata di campionato ma il club salentino trova il modo di mettere in vendita altri mille biglietti extra. Di seguito tutti i dettagli

EXTRA TAGLIANDI – L’U.S. Lecce comunica che, per la gara di campionato LECCE vs INTER in programma sabato 13 agosto 2022 alle ore 20.45 risultano venduti tutti i biglietti disponibili.

Alla luce delle numerose richieste pervenute, l’U.S. Lecce ha stabilito di mettere in vendita, nel rispetto dei limiti di capienza stabiliti dall’autorità competente, gli ulteriori posti solitamente inutilizzati (posti a limitata visibilità) di Tribuna Centrale Inferiore, Curva Sud e Tribuna Est Inferiore (in totale circa 1.000 biglietti).

Così come previsto dal Regolamento d’uso dello stadio comunale Ettore Giardiniero, per inderogabili ragioni di sicurezza, si ricorda che i possessori di tali biglietti dovranno assolutamente utilizzare il posto loro assegnato riportato sul tagliando.

I biglietti saranno messi in vendita a partire dalle ore 17.00 di oggi, venerdì 12 agosto, sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati).

Fonte: uslecce.it