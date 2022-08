Lecce-Inter, Inzaghi scioglie il dubbio sulla corsia sinistra: scelto il titolare

Lecce-Inter è la sfida che andrà in scena domani alle ore 20.45 allo stadio “Via del Mare”, valevole per la prima giornata di campionato. Inzaghi ha presentato la sfida in conferenza stampa nella quale, oltre ad annunciare un sicuro assente (vedi articolo), svela il nome di un titolare

TITOLARE – Lecce-Inter si giocherà domani alle ore 20.45, sfida valevole per la prima giornata di Serie A. Simone Inzaghi ha recuperato pienamente sia Marcelo Brozovic che Stefan de Vrij: il croato era quello che preoccupava maggiormente ma la rifinitura odierna ha tolto ogni dubbio (vedi articolo). Il tecnico nerazzurro, nonostante gli esperimenti nel corso del precampionato con Federico Dimarco alla Ivan Perisic, dimostra di avere le idee molto chiare su chi dovrà occupare la corsia sinistra, ovvero Robin Gosens. Inzaghi annuncia infatti che a Lecce sarà il tedesco a partire dal 1′: «Per quanto riguarda domani il quinto di sinistra non credo ci saranno problemi: giocherà Gosens».

Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Simone Inzaghi alla vigilia di Lecce-Inter