Lecce-Inter, Inzaghi prepara tanti cambi! Due in mezzo – Sky

Lecce-Inter è in programma domenica alle 18. Inzaghi, per la sfida del Via del Mare, secondo quanto riferito da Sky Sport ha in mente diversi cambi di formazione

CAMBI − L’Inter si prepara alla sfida di domenica contro il Lecce. Inzaghi, per il match in Salento, dovrebbe effettuare diversi cambi di formazione dopo le fatiche accumulate in Champions League. Come riferisce Massimo Nebuloni, in collegamento da Appiano per Sky Sport 24, il tecnico, senza Thuram, si affiderà ad Arnautovic in attacco. A centrocampo riposo per Barella e Calhanoglu, con Frattesi ed Asllani che dovrebbero partire dal 1′. Sulla sinistra riposo per Dimarco con Carlos Augusto pronto a partire titolare.