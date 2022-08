Lecce-Inter, Inzaghi con due dubbi di formazione: i giocatori da valutare

La situazione in casa Inter in vista della partita in casa del Lecce, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A.

LECCE-INTER – Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono due dubbi in casa Inter per la partita contro il Lecce, valida per la prima giornata del campionato di Serie A. Uno riguarderebbe Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato sarebbe ancora alle prese con un affaticamento al polpaccio. Nel caso sarebbe pronto Kristjan Asllani. La decisione sarebbe in arrivo tra la giornata di giovedì e quella di venerdì. Sulla fascia sinistra Robin Gosens andrebbe verso una maglia da titolare, ma sarebbe ancora pienamente da valutare. Nessun dubbio invece per l’attacco, dove dovrebbe scendere in campo dal primo minuto la coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Fonte: Sport.Sky.it