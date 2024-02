Lecce-Inter, Inzaghi cambia mezza squadra? Due necessitano di riposo

Lecce-Inter sarà il prossimo impegno della squadra di Inzaghi, domenica alle 18. Oltre all’infortunio di Thuram sono previsti numerosi cambi rispetto alla formazione vista contro l’Atlético Madrid: le opzioni le dà Nebuloni, in collegamento con Sky Sport 24.

SI CAMBIA – Lecce-Inter vedrà tanti cambi di formazione. Li segnala Massimiliano Nebuloni: «La squadra di Simone Inzaghi oggi è tornata ad allenarsi, dopo un giorno di riposo a seguito della vittoria sull’Atlético Madrid. Domenica l’Inter inseguirà la settima vittoria consecutiva in Serie A: a Lecce cambieranno molti volti dall’inizio. È improprio dire che l’Inter verrà stravolta, però Inzaghi si può concedere il lusso di cambiare mezza squadra. Ci sono dei giocatori che devono recuperare le energie, anche psicologiche. Di conseguenza riposeranno in diversi: probabilmente Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Probabilmente verrà rilanciato Yann Bisseck dall’inizio, ci sono Davide Frattesi e Kristjan Asllani. In attacco ovviamente non ci sarà Marcus Thuram, che dovrebbe stare fuori per due partite forse tre. Potrebbe tornare a Bologna, prima della trasferta di Madrid, c’è comunque un sospiro di sollievo. Il suo sostituto designato è Marko Arnautovic, autore del gol vittoria contro gli spagnoli due giorni fa. Sperando che con quel gol di sia scrollato di dosso quella negatività che l’ha frenato in questi mesi».