Lecce-Inter, Inzaghi annuncia un indisponibile: non sarà della partita

Inzaghi sta parlando in questi minuti in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Inter, sfida valevole per la prima giornata di campionato in programma domani alle ore 20.45 allo stadio “Via del Mare” (QUI il live di Inter-News.it). Il tecnico nerazzurro ha annunciato un indisponibile

INDISPONIBILE – Simone Inzaghi sta presentando Lecce-Inter, partita di esordio in campionato, proprio in questi minuti in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro ha annunciato che Danilo D’Ambrosio non sarà disponibile per la sfida: «L’unica paura era perdere qualche giocatore, fortunatamente domani a eccezione di D’Ambrosio per il quale abbiamo deciso di tenerlo a riposo fino a lunedì saranno tutti a disposizione per Lecce».