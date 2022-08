Lecce-Inter, l’entusiasmo dei tifosi in trasferta a poche ore dall’inizio della Serie A

Lecce-Inter tra poche ore darà l’inizio della nuova stagione di campionato. I nerazzurri sono arrivati nella prima serata di ieri nella città salentina, accolti da numerosi tifosi. E prima della partenza Inzaghi ha risposto in conferenza stampa ad alcune domande (vedi video).

PRIMA TRASFERTA – Lecce ha già dato la sua prima accoglienza all’Inter ieri sera, quando il pullman nerazzurro è arrivato all‘Hilton Garden Inn, verso le ore 20:00. Numerosi i supporter interisti, presenti davanti ai cancelli dell’hotel, che hanno cercato di trasmettere il proprio entusiasmo alla squadra di Simone Inzaghi per questo nuovo inizio di campionato. Il calore dei tifosi, impazienti di rivedere finalmente la propria squadra in campo, era tanto. Al contrario, invece, di quello percepito nella temperatura, inaspettatamente in calo. Ma la tifoseria nerazzurra non si è arresa neanche davanti ai fulmini e al cielo grigio di Lecce. Nonostante la minaccia del temporale in arrivo, infatti, in molti sono rimasti per ore fuori dall’albergo nella speranza di potersi avvicinare a qualche giocatore per autografi o selfie. Alcuni calciatori, però, erano già impegnati con i bambini dei numerosi Inter Club della zona. I piccoli tifosi interisti hanno avuto l’opportunità di passare un po’ di tempo con i propri idoli, tra scatti e sorrisi (vedi articolo).

LA CARICA DI INZAGHI – Sicuramente, dopo la prima conferenza stampa della stagione di Inzaghi, tenutasi alla viglia di Lecce-Inter, l’entusiasmo degli interisti è cresciuto maggiormente. All’allenatore dell’Inter, infatti, va riconosciuta la bravura di essere riuscito a frenare e contenere le varie domande dei giornalisti sul mercato in uscita dell’Inter. E, forse, di aver messo a tacere definitivamente i rumor sulla cessione di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain. «La squadra è quella che ho e sarà questa! Quella che ho concordato con la società e con la proprietà. Sappiamo che ci manca un giocatore nel ruolo di centrale. Io penso di non doverne più parlare da qui alla fine perché il nostro mercato è chiuso». Staremo a vedere se, dopo queste decise dichiarazioni del mister (vedi focus), le ultime settimane del mercato nerazzurro saranno ancora occupate da notizie disfattiste.

I probabili titolari nerazzurri in Lecce-Inter

LE SCELTE DI FORMAZIONE – Inzaghi, prima di lasciare Appiano Genitle, ha parlato anche della probabile formazione da schierare per il match contro il Lecce. L’allenatore dell’Inter si è detto sicuro dei suoi undici da mettere in campo, accennando a un solo dubbio (vedi articolo). Forse, per tenere sulle spine qualcuno o, forse, per non dare tutte le sicurezze alla squadra padrone di casa. È quasi certo, comunque, che l’Inter partirà con il solito 3-5-2, con il ritorno in campionato dell’attesissima coppia d’attacco, composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Sulla fascia di sinistra Robin Gosens, in mezzo Nicolò Barella, Marcelo Brozovic (che ha recuperato dall’infortunio, ndr) e Hakan Calhanoglu. Poi, Denzel Dumfries a destra e in difesa il già citato Skriniar insieme a Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Le ore che ci separano da Lecce-Inter sono sempre meno e stasera, alle ore 20:45, potremo scoprire se saranno davvero questi i titolari scelti da Inzaghi per la sfida al “Via del Mare” di Lecce. Mettiamoci comodi, perché la Serie A sta per tornare.