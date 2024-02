Lecce-Inter, due dubbi di formazione per D’Aversa! Un recupero – Sky

Lecce-Inter è in programma domani alle 18. Il tecnico D’Aversa, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha due soli dubbi di formazione

DUBBI – Il Lecce è il prossimo avversario dell’Inter. Calcio d’inizio, al Via del Mare, domani alle 18. D’Aversa, secondo Sky Sport, arriva alla sfida con due dubbi di formazione. Il primo riguarda la difesa: al posto dello squalificato Pongracic ballottaggio a due fra Touba e Blin. L’altro assente per squalifica, Dorgu, verrà sostituito da Gallo. In attacco buone notizie per il tecnico che recupera Banda: l’esterno è in ballottaggio con Oudin e Sansone per una maglia da titolare. Di seguito la probabile formazione del Lecce:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Touba, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Oudin. All. D’Aversa